رئيس وزراء قطر يستقيل والأمير تميم بن حمد يعيّن خليفة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كرئيس جديد لمجلس الوزراء.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية بتقرير قالت فيه: "أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء... ونص الأمر الأميري على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

وفي تقرير منفصل أضافت الوكالة: "أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2020 بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.. وقضى الأمر الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".