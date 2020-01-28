دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القناة السعودية الرسمية في المملكة، تقريرا ردت فيه على الحملات التي تستهدف السعودية وبالأخص شخص ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت القناة السعودية على صفحتاه بتويتر تقرير بتعليق: "الصغار العابثون.. الماكينة القطرية والدعاية الإيرانية والسموم التركية واليسار في الغرب الأمريكي.. جميعهم في جزيرة يختبئون.. خلف جريدة يتقنعون.. ولا يتغيرون في عدائهم وحملاتهم ضد السعودية العظمى وقادتها".

وفي تغريدة منفصلة نشرت القناة السعودية مقطع فيديو آخر بتعليق قالت فيه: "قصص مفبركة من بين أشجار غابات الأمازون.. والمستهدف في هذه الروايات المهلهلة هو نفسه دائماً.. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية العظمى.. أما القابع في الجزيرة القريبة لازال في سجنه الصغير!"

وتأتي تقارير القناة السعودية بعد تقارير نشرتها قناة الجزيرة القطرية كان آخرها جزء بعنوان "المهرة النوايا المبيتة" هاجمت فيه الوجود السعودي في منطقة المهرة باليمن بتعليق قالت فيه: "بشهادات أبناء وشيوخ محافظة المهرة اليمنية وبالوثائق وإفادات خبراء الجغرافيا السياسة يتتبع الفيلم الأهداف الحقيقية وراء التواجد السعودي في المهرة.."

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تقارير عديدة حول قضية اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وما أثير من اتهامات تداولتها صحف دولية عن علاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالموضوع، حيث كان من بين التقرير "إلى أين تتجه قضية قرصنة بيزوس؟".