قبل ساعات من إعلان تفاصيل ما تُعرف بـ"صفقة القرن"، طالب القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع ردا على الخطة الأمريكية ومنها الإعلان عن قيام "دولة فلسطين" على حدود 1967 بعيدا ع