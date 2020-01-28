الإعلان عن "صفقة القرن".. ترامب: هذه الخطة تضمن بقاء القدس بـ"كاملها" عاصمة لإسرائيل
ترامب القدس كاملة ستبقى عاصمة لإسرائيل
ترامب القدس كاملة ستبقى عاصمة لإسرائيل
قبل ساعات من إعلان تفاصيل ما تُعرف بـ"صفقة القرن"، طالب القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع ردا على الخطة الأمريكية ومنها الإعلان عن قيام "دولة فلسطين" على حدود 1967 بعيدا ع
بدأت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات منح شاب سوري أنقذ سيدة من زلزال "الأزيغ" الجنسية التركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول
وجه الادعاء العام الإسرائيلي، الثلاثاء، تهم الرشوة والتزوير وخرق الثقة رسميا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في 3 قضايا فساد منفصلة
علّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على استقالة رئيس وزراء البلاد، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني واصفا إياه بأنه جندي من جنود قطر وأنه سيبقى كذلك.
أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء خلفا للشيح عبدالله بن ناصر آل ثاني.