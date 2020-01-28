دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، خريطة تُظهر حدود "دولة فلسطين"، وذلك بعد دقائق من إعلانه عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط والتي تعرف بـ"صفقة القرن".

وكشف ترامب عن صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تظهر خريطة "دولة فلسطين" وعاصمتها أجزاء من القدس الشرقية.

وكتب الرئيس الأمريكي في التغريدة باللغة العربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية"، على حد تعبيره.

وكان قد وعد ترامب الفلسطينيين بدولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، كما قال إن خطته ستقدم لهم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار من أجل بناء مستقبل أفضل لهم.