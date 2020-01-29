دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار والد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأربعاء، رئيس الوزراء المستقيل، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وسط تضارب أنباء حول السبب الذي دفع الأخير للاستقالة.

ونشر شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، صورة من الزيارة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وقد أظهرت الصورة أمير قطر السابق مع رئيس الوزراء المستقيل.

وقال بن حمد في تغريدته: "سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يزور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في منزله العامر .. الأوطان تشكر رجالها وتقدّر إنجازاتهم ..".

وكان قد تقدم رئيس الوزراء القطري باستقالة حكومته، الثلاثاء، دون إيضاح الأسباب، وقد عين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، خلفا له.