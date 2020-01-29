أول تعليق من أردوغان على إعلان "صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان الرئيس الأمريكي لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية أو ما يُعرف بـ"صفقة القرن" واصفا الأخيرة بأنها "لن تخدم السلام ولن تجلب الحل".

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن صفقة القرن هي في الأساس "خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

تعليق أردوغان جاء عقب تغريدات لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الذي قال فيها: "القدس لا تتبع لإسرائيل ولا يحق لطرف ثالث تقرير منحها لأحد، وإن اتخاذ قرار بشأنها دون توافق الطرفين المعنيين لن يساهم سوى في جلب الفوضى إلى المنطقة".

وأشار ألطون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يخوض لعبة من أجل مستقبله السياسي، إذ يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال استغلال قضية حساسة مثل السلام بهذا الشكل اللا مبالي"، وفقا لما نقلته الأناضول في تقرير منفصل.

وتفاعل مغردون على الموقف التركي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء بتغريداتهم: