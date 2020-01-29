صحفي يهودي يزور الرياض ويغني مع سعودي: "جئنا إليكم بالسلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار صحفي يهودي أمريكي العاصمة السعودية، الرياض، وظهر مع مواطن يدعى محمد سعود، في مقطع فيديو وهما يغنيان من أجل السلام.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلي المقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وعلقت عليها قائلة: " صحفي يهودي امريكي زار الرياض وحل ضيفا على السعودي محمد سعود. في هذا الفيديو ينشد الاثنان معا أغنية عبرية شهيرة: "جئنا اليكم بالسلام".

ويٌعرف عن سعود تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ يعبر عن تلك الآراء عبر صفحته على موقع تويتر.

وتعلن الحكومة الإسرائيلية في مناسبات عدة أنها تعمل علانية وسرا لتطبيع العلاقات مع الدول العربية خلال فترة قريبة، في حين تؤكد المملكة أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهون بحل الصراع مع الفلسطينيين عبر اتفاقية سلام.