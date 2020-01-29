قطر تُخرج أول امرأة كطيار مقاتل.. فكيف علق شقيق الأمير على هذه الخطوة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخرجت أول سيدة قطرية لتكون طيارا مقاتلا، الأربعاء، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة السابعة من كلية الزعيم الجوية، والذي حضره أمير قطر.

ونشر شقيق الأمير، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة للسيدة خلال مصافحتها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بن حمد في تغريدته: "شهدت كلية الزعيم الجوية في هذا اليوم تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل وهي الملازم طيار الجازي ناصر محمد النصر وذلك خلال حفل تخريج الدفعة السابعة".

وأضاف شقيق أمير قطر في تغريدته قائلا: "نبارك للوطن ولأسرتها الكريمة هذا التخرج وقطر تفتخر بها وبكل المميزين"، على حد تعبيره.

وكان قد شهد الشيخ تميم بن حمد تخريج هذه الدفعة قبل أن يجتمع مع عدد من المسؤولين العسكريين من عدة دول عربية بالإضافة إلى تركيا وباكستان.