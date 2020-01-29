دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قبول استقالة رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر موجة من التكهنات حول الأسباب التي تقف خلف هذه الخطوة.

قناة الإخبارية السعودية الرسمية نشرت تقريرا على صفحتها الرسمية بتويتر، تطرقت لهذا الموضوع، قائلة في تعليق: "عبدالله بن ناصر امتعض من عسكر الطرابيش فجاءت الإقالة".

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا بصورة واسعة تغريدة نشرها حساب غير معرف على تويتر يحمل اسم فهد آل ثاني، الذي قال في سلسلة تغريدات: "الشيخ عبدالله بن ناصر رجل دولة وما قاله في مجلس خاص بخصوص ضرر وتواجد القوات التركية التي اضرت قطر واهلها لا يستحق الإعفاء بهذه الطريقة سـمـو الإمير.."

وذهب مغردون آخرون إلى التكهن بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيخ عبدالله بن ناصر إلى المملكة العربية السعودية ممثلا عن بلاده في القمة الخليجية، متسائلين إن كان هناك رسالة ما حملها المسؤول وأغضبت القيادة القطرية.

ويذكر أن الشيخ ناصر نشرت تغريدة بأعقاب إعلان قبول استقالته، قال فيها: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى ، وعلى توجيهاته السديده لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير.. كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي.. حفظ الله الامير وحفظ الله قطر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

من جهته قال أمير قطر بتعقيب على استقالة الشيخ عبدالله في تغريدة: "نشكر الأخ عبدالله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية والتي كان لها أثرا إيجابيا في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد برغم التحديات. الشيخ عبدالله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء حول هذا الموضوع: