دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار نطق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قال إنه سيضمن أن يصلي المسلمون في المسجد الـ"Aqua".

فخلال إعلانه عن تفاصيل خطة السلام التي أعدتها إدارته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال ترامب: "سيعمل الإسرائيليون مع رجل رائع وهو ملك الأردن، لضمان الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بجبل الهيكل واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع المسلمين الذين يرغبون بإجراء زيارة سلمية للصلاة في المسجد الـ Aqua، سيقدرون على فعل ذلك".

ونشر عدد من المغردين المقطع معلقين على خطأ الرئيس الأمريكي، إذ قال أحدهم: "ترامب يسمي المسجد الأقصى بالمسجد الأكوا، يبدو أنها دعوة لبناء مدينة ألعاب مائية وليست خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وعلق مغرد آخر ساخر من خطأ ترامب، وقال عن ذلك: "نقدم لكم المنتجع المائي الجديد برعاية ترامب"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي عن الخطة التي أعدتها إدارته للسلام في الشرق الأوسط، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الثلاثاء، والتي لاقت رفضا قاطعا من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.