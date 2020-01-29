نشر الأربعاء ، 29 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية قبالة سواحل إمارة الشارقة، الأربعاء.

ونفلت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانا للهيئة قالت فيه: "إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها".

وذكرت الهيئة أن سبب الحريق يعود لحادث عرضي وقع أثناء أعمال الصيانة، وفقا للوكالة الإماراتية الرسمية.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام، جابر اللمكي، أن السلطات الإماراتية تعمل لإخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا من سواحل الشارقة.

وقال اللمكي عبر صفحته على موقع إن تويتر: "قالت الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن السلطات الإماراتية تعمل على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا عن ساحل الشارقة بعد تلقي نداء استغاثة، تحقيقات مناسبة تجري".

يذكر أن مغردين كانوا قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر ناقلة نفط تشتعل قرب سواحل الشارقة.