واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، اثنين من الإجراءات الرامية إلى تحجيم قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران، في أحدث محاولة من قبل الديمقراطيين لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس، وسط توترات حادة تلت ضربة أمريكية أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وبدعم من النائب الديمقراطي من كاليفورنيا، باربرا لي، أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء الثاني بأغلبية 236 صوتًا مقابل 166 صوتًا. وينص الإجراء على إلغاء ترخيص صدر في 2002، للسماح ااستخدام القوة العسكرية في العراق.

وقال النواب الديمقراطيون إن إدارة ترامب استخدمت الترخيص دون مبرر، وذلك كغطاء لتصعيد الأعمال العدائية مع إيران.

وأيد 11 نائبًا عن الحزب الجمهوري الإجراء، بينما صوَت نائبان ديمقراطيان ضده.

في حين سيحظر الإجراء الأول - الذي تم إقراره في وقت سابق الخميس - تمويل الضربات الهجومية العسكرية ضد إيران، دون إذن من الكونغرس.

وبرعاية النائب الديمقراطي رو خانا، تم التصويت على هذا الإجراء بنحو 228 صوتًا مؤيدًا مقابل 175 رافضًا له.

وفي وقت سابق، أصدر البيت الأبيض تهديدات باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد كلا الإجرائين. وكلاهما يواجهان مستقبلاً غامضًا في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.