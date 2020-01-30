دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصفت إيران توقيع وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية ورئيسها على أكبر صالحي، بأنها "خطوة صبيانية لا قيمة فيها".

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن وضع "أسماء أشخاص على قائمة ما يسمى الحظر، بمن فيهم علي أكبر صالحي، هو لعبة سياسية نوعًا ما من قبل الأمريكان، وهي ناجمة عن الإحباط ولا قيمة لها".

وأضاف كمالوندي أن الإعلان عن زيادة العقوبات على منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعد "خطوة صبيانية وفاقدة لأي قيمة واعتبار".

وأكد المتحدث باسم المنظمة أن برامج إيران النووية "السلمية" ستستمر بقوة حسب احتياجات البلاد، مُعتبرًا أن "هذه المحاولات عديمة الجدوى لن تؤثر على عزم إيران وإرادتها".

وعلَق كالموندي على قول برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن فرض الحظر على المنظمة ورئيسها جاء نتيجة لمخالفات جديدة للالتزامات النووية.

وقال كمالوندي إن أمريكا بخروجها من الاتفاق النووي (مايو/أيار 2018) لا يجعلها "في موقع يخولها أن تبدي وجهات النظر بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها".

من جانبها، وصفت وكالة أنباء إرنا الرسمية العقوبات المفروضة، اليوم، بأنها "إرهاب اقتصادي"، قائلة إن الخزانة الأمريكية تتولى مهمة غرفة عمليات الحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني.