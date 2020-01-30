دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاعر القطري الملقب بـ"ابن الذيب" وهو يعلن اعتزاله الشعر بأعقاب ضجة أثارها إلقاء شعر يرثي فيه اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد مقتله بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ويقول ابن الذيب واسمه محمد بن الذيب العجمي، في مقطع الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه ومن تاريخ تصويره بشكل مستقل: "بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأعزاء من قبل ومن بعد لن أطيل عليكم، وبناء على طلب شخص عزيز وغالي علي قررت اعتزال الشعر تماما.."

وتابع ابن الذيب قائلا: "لن أعود ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دول الخليج والأمة الإسلامية ويحمق أذناب الحكومات والمنافقين وأصحاب اللا مبادئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان ابن الذيب قد قال في قصيدة رثاء سليماني التي انتشرت بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سليماني "لا يشرب من الذلة" وأنه "قاسم الكافرين وناصر الملة" على حد تعبيره، رادا على من "انتقد وشمت" بمقتله واصفا إياهم بأنهم هم من "ذلوا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الفيديو: