دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، موجة ردود بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قال إن "الرد العملي الوحيد" على خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة باسم "صفقة القرن" يتم عبر "ثورة شعبية في مصر" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الرد العملي الوحيد على صفقة القرن قيام ثورة شعبية في مصر.. فبسقوط السيسي: يتحرر الشعب المصري من دكتاتور سجن أكثر من 60 ألف وقتل الآلاف منذ مجزرة رابعة لليوم.. يفشل تمرد حفتر وتستقر ليبيا.. تنجو غزة من حصار خانق قاتل.. يخسر بشار أكبر داعميه.. باختصار بسقوط السيسي تفشل الثورة المضادة".

ونالت تغريدة الشيخ فيصل نحو 13 ألف تفاعل بعد ساعات على نشرها، لتتنوع الردود بين من نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، كما نشره حساب نايفكو على تويتر.

أما حساب بن عويد فعلق بالقول: "السفارة الاسرائيلية في قطر لا تبعد سوى 10 كم من منزلك، والقصر الذي تم استقبال بيريز فيه وأهداءه ’سيف مطرز بذهب‘ على بعد مسافة 5 كم من منزلك... بمعنى الاولى ان تنادي انت بالثورة الشعبية في قطر وتدعو الشعب القطري لها وليس مصر .. اكيد تتفق معي.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي رد فيها مغردون على هذه التغريدة: