بين دول الخليج.. إليكم ترتيب القوة العسكرية

بين السعودية وتركيا.. من يمتلك قوة جوية أكبر في المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نرصد لكم في هذا التقرير ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية، وفقاً لآخر إحصائيات أوردها موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، إذ تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة، حيث حلت في المرتبة الأولى في ترتيب القوى العسكرية لهذه الدول.

ويبلغ عدد سكان المملكة حوالي 33 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 230 ألف جندي، كما تمتلك الرياض قوة جوية ضاربة تضم 848 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة وأكثر من 11 ألف عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بين دول التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكان الدولة الخليجية قرابة 9.7 مليون نسمة، في حين يتألف جيشها من 64 ألف جندي، كما تمتلك أبوظبي أكثر من 540 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 510 دبابة و5900 عربة عسكرية مدرعة.

واحتفظت سلطنة عٌمان بتصنيفها العسكري بين دول التعاون الخليجي إذ حلت في المرتبة الثالثة، ويبلغ عدد سكان السلطنة حوالي 3.5 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 42.5 ألف جندي، كما تمتلك مسقط 175 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 117 دبابة وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة.

الكويت أيضا احتفظت بتصنيفها بين دول التعاون الخليجي في المركز الرابع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.9 مليون نسمة، ويضم جيشها 39.5 ألف جندي، كما تمتلك الكويت 85 طائرة عسكرية متنوعة، و567 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حافظت البحرين على المرتبة الخامسة، ويبلغ عدد سكانها 1.42 مليون نسمة، في حين يضم جيشها 8200 جندي، كما تمتلك المنامة 107 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

وفي المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي تأتي دولة قطر، ويبلغ عدد سكانها 2.63 مليون نسمة، ولدى جيشها 12 ألف جندي، كما يبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 100 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 95 دبابة و465 عربة عسكرية مدرعة.

وتجدر الإشارة الى أن القدرات العسكرية للدول لا يحكمها العدد فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا.