دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه لخطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما بات يعرف باسم "صفقة القرن"، لافتا إلى أنها "تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل" على حد تعبيره.

وتابع أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وأضاف: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".

من جهته هعلّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة على تصريح أردوغان بتغريدة قال فيها: "نفذ أولّا ما هددت بتنفيذه تجاه اسرائيل حين أعلن ترامب قبل عام وأكثر نقل السفارة للقدس.. كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن.. ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به.."

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير السعودي: "للتذكير هذا تصريح (عنتري مزلزل) لأردوغان منذ أكثر من سنتين عمّا سيفعله إن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل.. طبعًا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل..!"