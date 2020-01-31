عاهل الأردن يؤكد موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وذلك باتصال هاتفي أجراه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة.

وأكد الملك عبدالله في اتصاله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين".

وشدد العاهل الأردني على أن بلاده "ستستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية، وسيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة".

ويذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه وصف في مقابلة مع CNN خطة السلام التي عرضها ترامب ونتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأنها "لا تقل عن نظام فصل عنصري".