محمود عباس يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل: لن أبيع عاصمتنا الأبدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجددا، السبت، رفضه الخطة الأمريكية للسلام والتي تُعرف بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه لن يقبل أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل ومعلنا قطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك التنسيق الأمني.

وقال عباس خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: "لن أقبل بضم القدس لإسرائيل وأن يسجل في تاريخي أنني بعت عاصمتنا الأبدية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قد شملت خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بندا ينص على أن تكون القدس عاصمة لا تتجزأ لدولة إسرائيل، بينما يكون شرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية في إشارة إلى أبو ديس.

وأكد أبو مازن تمسك الفلسطينيين بالسلام، مطالبا بآلية دولية متعددة الأطراف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وشدد على أن الفلسطينيين لا يقبلون بأمريكا كوسيط وحيد في عملية السلام مع إسرائيل.

وكشف الرئيس الفلسطيني عن إرسال رسالتين لأمريكا وإسرائيل تضمنتا إخطارا بقطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك العلاقات الأمنية بسبب نقض الطرف الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية، محملا إسرائيل المسؤولية كقوة احتلال.

وأكد عباس أنه سيبذل جهودا دبلوماسية لإفشال "صفقة القرن" وذلك عبر التوجه للمشاركة في القمة الأفريقية وقمة التعاون الإسلامي قبل أن يذهب إلى مجلس الأمن، مشددا على حق الفلسطينيين بالنضال السلمي للحصول على حقوقهم.