دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تفاجئها"، السبت، من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول ما أخبره به الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قتل فرنسا 5 ملايين جزائري.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا أكدت فيه أنها متفاجئة من تصريحات أردوغان حول ما قاله تبون، مشيرة إلى أن حديث الرئيس الجزائري أخرج عن سياقه.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: " فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا, السيد رجب طيب أردوغان, نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر ".

وجاء أيضا في البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية: " و بداعي التوضيح, تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري, هي مسائل جد حساسة, لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان قد هاجم أردوغان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب دعم الأخير للجنرال خليفة حفتر، مستشهدا بحديث قال إنه دار بينه وبين تبون، أطلعه فيه الأخير على معلومات تفيد بقتل فرنسا 5 ملايين جزائري.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه طلب من الرئيس الجزائري تزويده بالوثائق المتعلقة بهذه "المجازر" كي يطلع الرئيس الفرنسي عليها كونه لا يعرف أن بلاده قتلت ملايين الجزائريين، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان، الجمعة.