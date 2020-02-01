فيديو لمتحرش في السعودية يشعل الغضب ويثير نقاشا حول "لبس المرأة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل مقطع فيديو متداول لشاب ملثم تحرش بفتاة في أحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر التابعة للعاصمة السعودية، الرياض، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون مقطع فيديو يقوم من خلاله شاب ملثم بالتحرش عبر اللمس بفتاة في أحد الأسواق قبل أن يحاول الاعتداء عليها جنسيا ويفشل بذلك بسبب دفعها له.

أشعل هذا المقطع غضب العديد من المغردين الذين عبروا عن سخطهم وامتعاضهم بسبب تصرف الشاب مطالبين الجهات المعنية بالتعرف عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

وأستنكر عدد من الإعلاميين السعوديين هذا التصرف من الشاب وأشار أحدهم إلى أن السلطات السعودية تحقق فيما جرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأخذت بعض المغردات هذا المقطع دليلا على أن لبس المرأة ليس سببا في تعرضها للتحرش ورأين أن المشكلة تكمن في عقول بعض الشباب الذي ينظر للمرأة على أنها "جسد" فقط.

وتظهر الفتاة في المقطع وهي ترتدي عباء سوداء وغطاء للوجه والرأس، وقد استندن المغردات على هذه النقطة للتأكيد على وجهة نظرهن.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه: