أمير سعودي يرد على مذيع قناة الجزيرة: موقفنا واضح وبكاؤك المؤثر حقيقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، السبت، على الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، وذلك بعد انتقد الثاني السعودية بسبب موقفها مما يُعرف بـ"صفقة القرن".

ونشر ريان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها تعليقا على لقاء الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مع قناة "روسيا اليوم": " إن كان هذا هو الموقف الرسمي للسعودية كما يقول عريقات ، فلماذا تضج منصات التواصل الاعلامية السعودية بحملة لتسويق صفقة القرن ، وشتم وسب الفلسطينين لرفضهم صفقة القرن ، فعلا الي استحوا ماتوا".

من جانبه، رد الأمير السعودي على تغريدة إعلامي الجزيرة قائلا: "الموقف الرسمي السعودي واضح وذكره عريقات هنا وكرره الرئيس عباس اليوم في الجامعة العربية وذكر فحوى اتصال الملك سلمان به ودعم السعودية للموقف الفلسطيني وأتم ذلك وزير الخارجية بكلمته".

وأضاف بن مساعد قائلا: " كل هذا تجاهلته قناتك وهذا متوقع.. أمّا وسائل التواصل فليس كل ما فيها حقيقي.. إلّا بكاءك المؤثر طبعًا"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار فيديو نشره ريان وعلق فيه على ما يُعرف بـ"صفقة القرن" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن علق الكثير من المغردين على قضية بكائه خلال المقطع متهمين إياه بافتعال البكاء.