أمريكا تستهدف أمير تنظيم القاعدة في اليمن وتذكر بالمكافآت المالية

بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غارة أمريكا ضد القاعدة في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استهدف القوات الأمريكية، قاسم الريمي، أمير تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية، وفقا لمسؤول أمريكي في تصريح لـCNN، الجمعة.

من جهتها نشرت صفحة "المكافآت من أجل العدالة" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة قالت فيها: "أنباء عن مقتل زعيم القاعدة باليمن قاسم الريمي بغارة أميركية.. سيكون شعب اليمن الجميل أكثر أمناً بدون الإرهابي المجرم قاسم الريمي ولكننا ما زلنا نبحث عن أصدقائه ورفاقه! بلغونا عن أنشطة تنظيم القاعدة مقابل مكافآت مالية!"

قاسم الريمي

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" على أسئلة من CNN، مكتفية بالتعليق: "نحن على علم بهذه التقارير التي يزعم فيها مقتل قائد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمي، وزارة الدفاع ليس لديها ما تقدمه فيما يتعلق بهذا الشأن".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر خبر استهداف الريمي، ناقلة على لسان ثلاثة مسؤولين أمريكيين التعبير عن ثقتهم العالية بأن الريمي قتل في الضربة الأمريكية.