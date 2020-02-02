دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تغريدة للإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، غضبا شديدا على موقع تويتر، وصلت إلى حد اتهامه بالتحريض على القتل والمطالبة بإغلاق حسابه.

ونشر ريان تغريدة سأل فيها متابعيه ما يلي: " بعد ان كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية، هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية "فرقا خاصة" مدربة تدريبا عاليا للتخلص من رموز الدول العربية التي تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني الفلسطيني بهدف ردع هذه الدول؟".

ورغم اختفاء التغريدة من حساب الإعلامي الفلسطيني لاحقا، إلا أن عددا من المغردين قام بتصويرها وتدشين وسم "مذيع الجزيرة يدعو للاغتيال"، والذي كان بين أكثر الأوسمة تداولا على موقع تويتر في السعودية.

وشارك في الحملة المطالبة بإغلاق حساب ريان، عدد من الإعلاميين السعوديين الذين طالبوا موقع تويتر باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الإعلامي الفلسطيني.

وفيما يلي بعض التغريدات من هذه الحملة: