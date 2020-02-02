دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كرم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخصائية اجتماعية لفتت الأنظار بطريقة استقبالها للطلبة صباح يوم دراسي، وأكد أنها ضربت مثالا عظيما بكيفية كون المدرسة "حضنا دافئا" و"مصدرا للطاقة الإيجابية".

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أكد فيها أن أول بنود اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، الأحد، كان تكريم الأخصائية شيخة النعيمي ووالدتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في تغريدته: " ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا.. ومصدراً للطاقة الإيجابية.. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى قائلا: " أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا... بإيجابيتها... وطاقتها.. وحنانها.. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها.. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء.".

وشارك حاكم دبي متابعيه مقطع فيديو تضمن حديثا جمعه بالنعيمي، قال لها خلاله إن الطاقة الإيجابية التي تُمنح للطالب صباحا تجعل يومه جميلا، وأشار إلى أن البشر يحتاجون إلى الطاقة الإيجابية منذ بداية اليوم، قبل أن يكرمها بحضور أعضاء الحكومة.

وكان قد نشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة في 29 يناير/كانون ثاني الماضي، تضمنت المقطع الذي يُظهر الاستقبال "الإيجابي" من جانب النعيمي للطلبة، وعلق عليه قائلا: " بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟"، على حد تعبيره.