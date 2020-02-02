دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "اللغة السياسية المتدنية" لمسؤولين أتراك وكيف أنها باتت "سمة" لخطاباتهم تجاه دول الخليج وقادته.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

وجاءت تغريدة قرقاش بعد سلسلة من التصريحات لمسؤولين أتراك كان آخرها انتقاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الموقف السعودي من خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وباتت تعرف باسم "صفقة القرن".

وفي تغريدة سابقة، السبت، قال قرقاش: "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".

وتابع قائلا: "الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن".