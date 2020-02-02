دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، مساء السبت، عن "كلمتين" قالهما العاهل السعودي، الملك سلمان له في اتصال هاتفي، ليثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح عباس جاء خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن"، حيث قال: "اتصل بي صاحب الجلالة الملك سلمان، بكلمتين قال لي إحنا معكم من عهد عبدالعزيز، واللي بدّكم إياه نحن معكم فيه، يعطيك العافية مع السلامة".

وكشف عباس عن إرسال رسالتين لأمريكا وإسرائيل تضمنتا إخطارا بقطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك العلاقات الأمنية بسبب نقض الطرف الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية، محملا إسرائيل المسؤولية كـ"قوة احتلال"، مؤكدا على أنه لن يقبل بضم القدس لإسرائيل وأن "يسجل في تاريخي أنني بعت عاصمتنا الأبدية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف عباس أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اتصل به، واتفق الجانبان على اللقاء في قطاع غزة، مؤكدا على أن جميع الفصائل الفلسطينية متحدة اليوم في مواجهة هذا "الخطر".

وتفاعل مغردون على تصريحات الرئيس الفلسطيني، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداولوه: