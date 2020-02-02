دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، وثيقة أكد على أنها مفبركة قدمت على أنها "ورقة اتفاق" مؤكدا على أنه "لم ولن أوقع على أي إملاءات من الأحزاب".

جاء ذلك في تغريدة لعلاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر حيث نشر صورة عن "الوثيقة" التي تحمل 7 نقاط وموقعة من عدد من الشخصيات السياسية في العراق.

وكان علاوي قد وجه كلمة للعراقيين بمقطع فيديو بعد إعلان تكليفه من قبل الرئيس العراقي، برهم صالح، قال فيها: "أعلم أنكم صبرتم وعانيتم كثيرا، لكنني أؤمن بكم، للك أنا أطالبكم أن تستمروا بالمظاهرات لأنكم إن لم تكونوا بجانبي فسأكون وحيدا ولن أقدر على فعل شيء".

وتابع قائلا: "سنغير كل شيء، سنقوم بإصلاح الاقتصاد وسنحارب الفساد وسأشكل حكومتي، إذا حاولت الكتل فرض مرشحيها علي سأترك فسأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا التكليف".

وهنأ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، خلفه، علاوي بالتكليف وتمنى له النجاح في المستقبل، إذ كان قد استقال الأخير في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي نتيجة ضغط شديد من الشارع العراقي بعد أن خرج آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدن العراقية.