دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط، عاد الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، إلى الواجهة إذ استذكر عدد من المغردين "صفقة القرن" التي اقترحها في إحدى قمم جامعة الدول العربية.

وتداول بعض الإعلاميين والمغردين مقطع فيديو يُظهر كلمة للقذافي في اجتماع لجامعة الدول العربية يطرح فيه وجهة نظره لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ورأى القذافي حينها أن مساحة الأرض المتنازع عليها لا تسمح بقيام دولتين، مشيرا إلى أن من يطالب بهذا الحل يريد أن يبقى الفلسطينيون والإسرائيليون على صراع دائم.

واقترح الزعيم الليبي الذي قُتل على يد متمردين على نظام حكمه في ليبيا عام 2011، أن تقام دولة ديمقراطية واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون فيها معا.

ويظهر في المقطع المتداول عدد من زعماء الدول العربية وهم يضحكون على اقتراح القذافي، وكان من بينهم الرئيس الفلسطينيين، محمود عباس.

يذكر أن خطة السلام الأمريكية والمعروفة بـ"صفقة القرن" تضمنت بنود أثارت غضب السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وفيما يلي بعض التغريدات التي علقت على "صفقة القرن" الخاصة بالقذافي: