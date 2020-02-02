فيديو على وسم "تركي يتهجم على عائلة سعودية" يثير تفاعلا واسعا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "تهجم تركي على عائلة سعودية" في تركيا.

ويظهر في الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ أو سياق تصويره بشكل مستقل ملاحقة شخص يتحدث اللغة التركية لعائلة دخلت مصعدا مخاطبا إياهم باللغة التركية وتبدو عليه ملامح الغضب.

وبرز وسم حمل اسم " تركي يتهجم على عائلة سعوديه" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستخدمه بعض المغردون لتجديد الدعوات بعدم السفر إلى تركيا، مستشهدين بمقاطع فيديو أخرى بالسياق ذاته، لا يمكن لشبكتنا التأكد منها أيضا.

ويأتي تداول هذا المقطع في الوقت الذي تستمر فيه حالة التوتر بين السعودية وتركيا في عدد من القضايا كان آخرها انتقاد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان ما وصفه "صمت" المملكة عن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وباتت تعرف باسم "صفقة القرن" وهو الأمر تداول مقاطع فيديو عن العلاقات التركية الإسرائيلية وتصريحات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس التي أكد فيها وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على الوسم: