دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات الجيش التركي قصفت مواقع للنظام السوري، ردًا على مقتل 4 جنود أتراك في قصف للنظام السوري على مواقع في إدلب، وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي، الاثنين، قبيل مغادرته العاصمة التركية أنقرة إلى أوكرانيا، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 30 إلى 35 من عناصر جيش النظام السوري في الهجوم التركي.

وأكد الرئيس التركي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن العمليات العسكرية لاتزال مستمرة في إدلب، حيث تم استهداف 45 هدفًا للجيش السوري، مشيرًا إلى أن عمليات بلاده العسكرية في سوريا، مستمرة، لافتًا إلى أن بلاده ستواصل الرد على أي هجوم يستهدف القوات التركية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الاثنين، إن أربعة جنود أتراك قتلوا وجرح 9 آخرون في شمال غرب إدلب عندما تعرضوا "لنيران المدفعية الثقيلة" من قبل النظام السوري.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، "تعرضت وحداتنا، التي تم تنسيق مواقعها مسبقًا والتي تم إرسالها إلى إدلب كتعزيزات لمنع القتال، لنيران المدفعية العنيفة من قبل قوات النظام في 2 فبراير 2020 مما أسفر عن مقتل 4 وجرح 9، من بين المصابين حالة واحدة حرجة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة في تركيا ومستشار الأمن القومي، إبراهيم قالن، في تغريدة "لن تفلت دماء جنودنا، فسيتم محاسبة الجناة".

ويتمركز الجنود الأتراك، في آخر المناطق الخاضعة للمعارضة السورية في إدلب، كجزء من اتفاقية 2018 لوقف التصعيد بين أنقرة وموسكو.

ويواصل جيش النظام السوري قصف إدلب من خلال حملة جوية مكثفة وتحركات واسعة النطاق للقوات على طول الطرق السريعة الاستراتيجية في إدلب ومحيطها.