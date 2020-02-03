نتنياهو يلتقي البرهان في أوغندا ويؤكد: نتعاون في سبيل تطبيع العلاقات

نتنياهو: سليماني كان يخطط لمزيد من الهجمات في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا الإثنين، واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه التقى البرهان في العاصمة الأوغندية، إنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفق الجانبان على التعاون في سبيل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى قائلا: " يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان في اتجاه جديد وإيجابي".

وأكد نتنياهو أن البرهان يريد مساعدة بلاده على الدخول في مرحلة تطوير وتحديث عبر "إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم"، على حد تعبيره.

يذكر أن البرهان هو ثاني زعيم عربي لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل (لا معاهدات سلام) يلتقي نتنياهو بعد سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد.