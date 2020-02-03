دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، انتقادات للإعلامي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وذلك على خلفية نشر الأخير مقطع فيديو يظهر فتيات محجبات تبدو ملامحهم عربية يرقصون مع فتيات ورجال يرتدون ملابس الجيش الإسرائيلي، وفي الخلفية أغنية "وين الملايين".

وقال عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة له على تويتر، الاثنين، موجهًا حديثه إلى كوهين، إن "قضية الفلسطينيين قضيتنا وأنتم دولة محتلة لفلسطين ولن يغير موقفنا شتائم أو بذاءات من بعض المُضَلّلين أو الكارهين من الفلسطينيين".

واعتبر بن مساعد في تغريدته، أن تعميم الإعلامي والباحث الإسرائيلي، فيما يتعلق بـ"رقص الفلسطينيين مع الإسرائيليين في البارات"، "مضحك".

وكتب إيدي كوهين مصحوبًا بمقطع الفيديو "أكثر ما يضحكني أن الفلسطينيين يرقصون معنا في البارات في الليل، وفي النهار يضحكون على العرب ويقولون أنتم بعتم القضية و وين الملايين".

ورد عليه عبد الرحمن بن مساعد " تعميمك هو المضحك وقضية الفلسطينيين قضيتنا وأنتم دولة محتلة لفلسطين ولن يغير موقفنا شتائم أو بذاءات من بعض المُضَلّلين أو الكارهين من الفلسطينيين".

وحظيت تغريدة مساعد بردود فعل واسعة، فيما تباينت التعليقات حول تغريدة الأمير السعودي، والذي أكد أن تغريدته تعبر عن موقف المملكة العربية السعودية.