أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان في العراق ليوصل رسالة حول موقف إيران من مبادرة بغداد لتخفيف التوترات بين السعودية وإيران، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء.

وأكد مسجدي أن لدى بلاده رغبة بحل الخلافات وتجاوز التحديات بين طهران والإمارات والسعودية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السفير الإيراني لدى بغداد قائلا: "ترحب طهران بدور العراق في محاولة حل القضايا العالقة بين إيران والسعودية، والقضايا الإقليمية"، على حد تعبيره.

وحذر مسجدي أمريكا من تكرار تصرفات مشابهة لقتل سليماني، وتابع قائلا: "إذا أردنا أن نضع حدا لتكرار مثل هذه الحوادث، على الأمريكيين الكف عن التدخل في شؤون المنطقة وتفكيك أساساتها"، على حد تعبيره.

وشدد السفير الإيراني لدى بغداد على أن بلاده سترد على أي عمل "إجرامي" تقدم عليه واشنطن في المنطقة، مهددا باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية.