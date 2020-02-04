أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – مثل 3 أشخاص اعتقلوا للاشتباه بتورطهم بنشاطات تتعلق بالتجسس لصالح الاستخبارات السعودية أمام القضاء الدنماركي، الثلاثاء، وفقا لما ذكره جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية.

وقالت الاستخبارات الدنماركية إن الأشخاص الثلاثة الذين ينتمون لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، مرتبطين بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات السعودية بين عامي 2012 و2018.

وعلى ضوء اعتقال الأشخاص الثلاثة، استدعى وزير الخارجية الدنماركي، ييبي كوفود، سفير الرياض لدى كوبنهاغن، الإثنين.

وتدعو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى قيام دولة عربية مستقلة ضمن إقليم خوزستان في إيران، وكانت قد اتهمت الدنمارك عملاء إيرانيين بالتجسس لصالح طهران ومحاولة اغتيال زعيم الحركة في الدنمارك عام 2018.

من جانبه، قال كوفود: "للمرة الثانية خلال عام ونصف نجد أنفسنا في وضع تشهد فيه الدنمارك صراعا إقليميا عبر وكلاء، أود التشديد على أن هذا الأمر جدي وغير مقبول مطلقا، وقد أوضحت ذلك للسفير السعودي في وقت لاحق اليوم".

ولم تجب السلطات السعودية بشكل فوري على أسئلة CNN حول هذه القضية