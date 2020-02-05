"حياة التهجير".. واقع يعيشه الفارون من جحيم القصف في إدلب

مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برد شديد من أنقرة إذا تعرضت القوات التركية في محافظة إدلب لهجمات جديدة من قبل قوات النظام السوري.

وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقلت تفاصيله وكالة الأناضول، إن بلاده ستواصل حقها المشروع بالدفاع عن النفس.

ووصف أردوغان استهداف القوات التركية، الاثنين الماضي، بأنه "صفعة" لجهود إحلال السلام في سوريا، مؤكدًا أن تركيا ستواصل بأشد الطرق ضد أي هجمات مماثلة من قِبل النظام السوري.

تصريحات أردوغان تأتي بعد مقتل 7 جنود أتراك ومتعاقد مدني في قصف مدفعي للقوات الحكومية السورية في إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، توصلت تركيا وروسيا وإيران إلى اتفاق لتدشين "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، على هامش اجتماعات أستانة حول سوريا.

وتشهد محافظة إدلب حركة نزوح كبيرة لمئات الآلاف من السوريين مع تصاعد ضربات القوات الحكومية السورية، بدعم روسي.

ورُغم إعلان روسيا وتركيا وقفا لإطلاق النار بإدلب في 12 يناير/كانون الثاني، إلا أنه فشل في وقف الضربات العنيفة.