تركيا.. طائرة تحمل 177 راكبا تنحرف عن مسارها وتنشطر إلى نصفين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – انحرفت طائرة قادمة من مدينة إزمير إلى إسطنبول التركيتين، عن مسارها أثناء هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن"، الأربعاء، وفقا لـCNN TURK.

وكان على متن الطائرة 177 راكبا و6 من أفراد طاقمها أصيب عدد كبير منهم في هذه الحادثة، وفقا لما نقلته CNN Turk عن وزارة النقل التركية.

وأظهرت لقطات للطائرة حصلت CNN عليها الطائرة وقد انشطرت نصفين، في حين أشار حاكم إسطنبول إلى أنها انحرفت عن مسارها بعد هبوطها بفترة وجيزة.

ونتيجة لانحراف الطائرة التابعة لشركة "Pegasus" عن مسارها اشتعل فيها حريق وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان وقوع الحادثة لإخماده ونقل المصابين، وفقا لـCNN Turk.

وكانت قد ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن طائرة انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها في مطار صبيحة، الأربعاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد.