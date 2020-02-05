لهذه الأسباب تفوقت مصر عسكرياً على تركيا وإيران وإسرائيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أورد موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، أن الجيش المصري جاء ضمن أقوى 10 جيوش لعام 2020، في تقدم ملحوظ بعدما قفز تصنيفه من المركز الـ12 عالمياً لعام 2019 إلى المركز 9 عالمياً ومن المركز الثاني إقليمياً الى المركز الأول متفوقاً على جيوش كبيرة أخرى في المنطقة، أبرزها نظيره التركي الذي كانت له الصدارة في قائمة أقوى جيوش العالم للعام الماضي.

ووفق التصنيفات الجديدة باتت مصر تتفوق عسكرياً على كل من تركيا وإيران وإسرائيل، حيث تراجع تصنيف تركيا إلى المركز 13 هذا العام بعدما كان يحتل جيشها المركز 9 عالمياً والأول في المنطقة.

ويستخدم الموقع العسكري من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة 50 عاملا خاصا، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية.

وتصدرت القائمة الولايات المتحدة التي جاء تصنيفها في المركز الأول، متفوقة على روسيا والصين، اللتان حلتا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأظهر مؤشر القوة، تفوق الجيش المصري أيضاً على الجيشين الإيراني الذي جاء في المركز 14 والإسرائيلي الذي حل في المركز 18.

وبحسب الموقع تركزت قوة الجيش المصري في القوات البرية التي بلغ مجمل تعدادها 920 ألف جندي من بينهم 440 ألف جندي فاعل.

وبشكل ملحوظ قفز تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصري الى المرتبة 4 عالمياً بعدما كان في المرتبة 14 عالمياً خلال العام الماضي، ووفقاً للبيانات الجديدة يمتلك الجيش المصري قرابة 4300 دبابة في زيادة مضاعفة عن بيانات العام الماضي التي كانت تشير الى امتلاكه قرابة 2160 دبابة، كما أصبح جيش مصر السادس عالميا في عدد العربات المدرعة، بعدما كان يحتل المرتبة 13 عالمياً العام الماضي، وبات في المرتبة السادسة عالميا في عدد قطع المدفعية الذاتية.

أما من حيث القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع في قوة الألغام البحرية، وجاء بالمركز الثاني عالميا، وعلى صعيد القوة الجوية، حل سلاح الجو المصري في المركز 5 عالميا من حيث عدد المقاتلات التدريبية، التي يمتلك منها 387 طائرة بينما حل في المرتبة 8 عالمياً من حيث عدد المروحيات الهجومية، في حين حل سلاح الجو المصري بالمركز 10 عالمياً في مجمل عدد الطائرات العسكرية.

من جهته حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه 14 كقوة عالمية وإقليمية، وبقي متقدماً على كل من السعودية وإسرائيل وفقاً لـ"غلوبال فاير باور".

وقفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالمياً و5 إقليمياً لعام 2019 الى المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً في قائمة هذا العام، متقدماً على إسرائيل التي تراجعت من المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً عام 2019 الى المركز 18 عالمياً و5 إقليمياً وفق آخر إحصائية.