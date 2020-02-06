إسطنبول، تركيا (CNN)-- ارتفع عدد الضحايا في حادث الانهيار الجليدي شرق تركيا، الأسبوع الجاري، حيث لقي 41 شخصًا مصرعهم فيما أصيب 84 آخرون، وفقًا لهيئة الكوارث الطبيعية والأزمات التركية.

ووقعت انهيارات جليدية يومي الثلاثاء والأربعاء، بالقرب من طريق باهسيساراي السريع في مقاطعة فان التركية.

وفي إطار جهودها لمنع مزيد من الانهيارات الجليدية في المنطقة، قامت هيئة الكوارث الطبيعية باستخدام المتفجرات في منطقة الانهيار.

من جانبه، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه وتضامنه مع أسر ضحايا حادث الانهيار الجليدي.

وقال أردوغان، في عدد من التغريدات على تويتر، "لقد تضاعفت الآلام التي نمر بها بعد وقوع زلزال ألازيغ، وسقوط عدد من جنودنا شهداء في إدلب، وأرجو من الله الرحمة لجميع مواطنينا الذين فقدوا حياتهم في كل الأحداث الأخيرة، ولجنودنا الذين استشهدوا، وللمصابين الشفاء العاجل".

وعبر الرئيس التركي، عن ألمه من حادث الانهيار الجليدي بولاية وان، جنوب شرقي البلاد، وكذلك حادث تحطم الطائرة الذي وقع بمطار "صبيحة غوكشن" بإسطنبول.