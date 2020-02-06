رئيس وزراء العراق المكلف يطلب الحكومة الحالية حماية المتظاهرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، من الحكومة العراقية الحالية، حماية المتظاهرين في الشوارع العراقية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تغريدة لعلاوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة".

وكان علاوي قد وجه كلمة للعراقيين بمقطع فيديو بعد إعلان تكليفه من قبل الرئيس العراقي، برهم صالح، قال فيها: "أعلم أنكم صبرتم وعانيتم كثيرا، لكنني أؤمن بكم، للك أنا أطالبكم أن تستمروا بالمظاهرات لأنكم إن لم تكونوا بجانبي فسأكون وحيدا ولن أقدر على فعل شيء".

وتابع قائلا: "سنغير كل شيء، سنقوم بإصلاح الاقتصاد وسنحارب الفساد وسأشكل حكومتي، إذا حاولت الكتل فرض مرشحيها علي سأترك فسأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا التكليف".