إسرائيل تشن غارات على أهداف لحماس في غزة ردا على إطلاق قذائف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات استهدف مواقعا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف من القطاع.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن الغارات استهدفت "بنية تحت أرضية تستخدمها حماس للتعاظم"، مضيفة في تقريرها أن "جيش الدفاع يُحمل الحركة (حماس) مسؤولية ما يجري في القطاع وينطلق منه".

وبيّنت الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها أن "قذيفتا هاون سقطتا في منطقة غير مأهولة بمحاذاة القطاع دون ان تقع إصابات او اضرار، وفي مكان اخر سقط عنقود بالونات كان يحمل عبوة ناسفة وقام خبير متفجرات بإبطال مفعولها".

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع إصابة 14 شخصا بجروح نتيجة "عملية دهس إرهابية مرجحة" وفقا للإذاعة الإسرائيلية قرب مجمع المحطة في القدس، مساء الأربعاء، لافتة إلى أنه "تبين من التحقيقات الأولية ان المركبة صدمت بداية احدهم ثم سارعت فاصطدمت بالأخرين قبل ان يلوذ سائقها بالفرار باتجاه الجنوب".