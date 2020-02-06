مقتل شخص وإصابة 157 في حادث الطائرة التركية

اسطنبول، تركيا (CNN)-- لقي شخص مصرعه، بعد إصابته في حادث انحراف طائرة عن مسارها أثناء هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" في اسطنبول، وفقًا لما قاله وزير الصحة التركي فهرتين كوكا.

وقال كوكا، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "157 مُصابًا نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة بعد حادث الطائرة"، التي كانت تقل على متنها 177 مسافرًا.

وأضاف كوكا أن هناك مصابًا يخضع لعملية جراحية، إضافة إلى شخصين في وحدة العناية المركزة.

كانت طائرة خطوط شركة "بيغاسوس" التركية قد انشطرت إلى نصفين بعد انحرافها عن مسارها لدى هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" في اسطنبول، الأربعاء، وفقا لـCNN TURK.