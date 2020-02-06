دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لضربات إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "غالبية" الصواريخ أصابت "مواقع لقوات النظام ومليشيات إيرانية".

وذكرت سانا أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية استهدفت محيط العاصمة، دمشق، والمنطقة الجنوبية، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وجرى إطلاق الصواريخ على عدة موجات، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السورية المحتلة وجنوب لبنان، مُستهدفة مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع، بحسب الوكالة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية لقطات مصورة، قالت إنها للحظة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الإسرائيلية في الجو.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عددًا كبيرًا" من الصورايخ سقط على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط مدينة الكسوة، واللواء 75 في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق ومناطق أخرى في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد السوري أن النيران "اشتعلت في مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في البحوث العلمية بمنطقة جمرايا، وتمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط بعض الصواريخ، إلا أن غالبية الصواريخ وصلت إلى أهدافها"، بحسب المرصد.