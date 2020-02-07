دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي المصري، باسم يوسف، مقطع فيديو لمحاضرة سابقة قدمها من الكويت، قال إنه يشارك فيها أسرار لم يطلع عليها أحد من قبل، على حد تعبيره.

مقطع الفيديو نشره باسم يوسف على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "دي محاضرة أديتها في الكويت. أنا لأول مرة باشارك افكار واسرار عمري ما قلتها لحد قبل كده. على قد ما الموضوع كان صعب لكن انا سعيد اني باواجه نفسي وتقريبا باستخدم نوع كنوع من محاولة التعافي من سنين صعبة جدا. الرحلة حاليا مختلفة جدا وانا مستمتع بيها".

وقال يوسف في الفيديو: "أنا وناس كثير غيري فاكرين ان نحنا منفتحين وتقدميين مرنين وموديرن لكن الحقيقة لما فكرت أعمق شوية لقيت ان تربيتنا ونشأتنا ممكن تكون مأثرة عليها إلى الآن، أنا اكتشفت ان طول عمري كنت عايش داخل قوالب جامدة وأفكار مخلوقة وقوالب مصبوبة محددة غير مرنة ومش كده بس.."

وتابع قائلا: "الجميع ومن ساعة ما يخلق في عالمان العربي الجميل ده وكل حاجة بنتعرض ليها نتعلمها نشوفها نسمعها هي بنعتبرها أمور مسلمية طريقة معيشتنا وطريقة تفكرينا والحاجات التي نؤمن بيها والحاجات التي نعتقد أن نحن نعرفها عن بقية العالم كل الحاجات دي اتصبت في قوالب جامدة احنا ورثناها، حتى لما يجي حد في العالم العربي يتهمك بتهمة يقول لك ايه: انت بتهدم الثوابت أو بتهزها أو بتشخعلها.. هذه تهمة غير موجودة في أي مكان في العالم غير عندنا في العالم العربي.."