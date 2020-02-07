المالكي: مقتل 3 صيادين مصريين بلغم بحري في البحر الأحمر

من هم الحوثيون في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح ثلاثة آخرين نتيجة انفجار لغم بحري بقاربهم بالمياه الدولية بالبحر الأحمر، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي.

وأوضح المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "فجر يوم الأربعاء الموافق (05 فبراير 2020م) نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري"، لافتا على أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية (المصرية) تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري."

وأضاف المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد المتحدث باسم التحالف على "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".