دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عرض التلفزيون الإيراني الرسمي، صورا ومقاطع فيديو تظهر ما قال إنه حطام طائرة الـ"درون" الأمريكية التي اسقطتها القوات الإيرانية في يونيو/ حزيران 2019.

صورة عرضتها وكالة ارنا الإيرانية الرسمية لـ"الطائرة المسيرة التي اسقطتها"

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قائد القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثوري الإيراني، العميد امير علي حاجي زادة، إعلانه "التوصل الى جميع تفاصيل الطائرة الاميركية المسيرة MQ-4"، مؤكدا: "قادرون على إبطال مفعول هذه الطائرة على بعد آلاف الكيلومترات".

وأضاف حاجي زادة في حديثه للتلفزيون الإيراني، الخميس: "قطع جديدة من حطام الطائرة MQ-4 المسيرة تم انتشالها مؤخرا من قبل القوة البحرية للحرس الثوري من اعماق مياه جنوب ايران"، مصيفا: "هذه الطائرة المسيرة تعتبر اكبر طائرة للتجسس بدون طيار، وتمتاز بخصائص فريدة، ونظرا لقدرتها على التحليق على ارتفاع عال جدا، فإنها قادرة على التحليق دون قيود ودون ان تؤثر على مسارات الطيران، فمثلا يمكنها ان تقلع من اميركا وتهبط في الخليج الفارسي".

وتابع قائلا: "بما ان هذه الطائرة المسيرة كبيرة جدا، فقد تم نصب مختلف انواع معدات التجسس فيها، وتحتوي على مجموعة من المجسات والكاميرات ورادار واجهزة استشعار ومعدات الكترونية لجمع المعلومات، وكذلك لديها سوبر كامبيوتر يقوم بتحليل جميع هذه المعطيات لحظة بلحظة ويحولها الى معطيات.. هذه الطائرة غالية الثمن، ولكن من الآن فصاعدا ينبغي ان نشطب عليها بالأحمر، ولم تعد ذات فاعلية بالنسبة لإيران، لأننا توصلنا الى جميع تردداتها وأكوادها ورموزها ونحن قادرون على إبطال فاعليتها من طهران الى مسافة عدة آلاف من الكيلومترات".