واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، في غارة جوية في اليمن.

كان مسؤول أمريكي قال لـCNN الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة شنت غارة جوية ضد الريمي. ولم تُعلق وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عندما سألت CNN وقتها، عن تفاصيل في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، عرضت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات حول الريمي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الريمي انضم إلى تنظيم القاعدة في التسعينيات، وعمل في أفغانستان لصالح أسامة بن لادن.

وأضاف ترامب أنه تحت قيادة الريمي "ارتكب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى شن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

ورأى الرئيس الأمريكي أن مقتل الريمي "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

وتابع ترامب: "الولايات المتحدة ومصالحنا وحلفاؤنا أكثر أمانًا نتيجة لمقتله.. سوف نستمر في حماية الشعب الأمريكي من خلال التعقب والإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".