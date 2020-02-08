دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهون، عفير جندلمان، بتغريدة للإعلامي السوري في قناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم، انتقد فيها الأخير استخدام كلمة "صهيوني" للشتم في الدول العربية.

وقال القاسم في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي".

ورد جنلدمان على تغريدة الإعلامي السوري قائلا: "الحق مع د. فيصل الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده".

وأضاف الناطق باسم نتنياهو قائلا: "أنا صهيوني وأفتخر. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة"، على حد تعبيره.