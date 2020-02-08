6 ملايين دولار لمعلومات تؤدي للقبض على سعد العولقي

ابن مخرج في هوليوود ينتسب لجبهة النصرة.. تنظيم القاعدة في سوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة لسعد بن عاطف العولقي "الإرهابي المجرم الخطر على أهل اليمن السعيد".

وقال البرنامج في منشور على صفحته الرسمية بتويتر إن قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه تصل إلى 6 ملايين دولار.

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج صورة خالد سعيد باطرفي معرفة إياه بأنه "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى لمنظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

ولفت البرنامج إلى أن المكافأة مقابل معلومات تؤدي للقبض على باطرفي تصل إلى 5 ملايين دولار، عارضة رقما للتواصل عبر تطبيق واتساب.

ويذكر أن هذه التغريدات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".