دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري، السبت، تصرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والذي رمى وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف بـ"صفقة القرن" في سلة المهملات، مشبها تصرفه بتصرفات الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي.

وقال الأحمري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة".

أثارت تغريدة الإعلامي السعودي حفيظة بعض المغردين، إذ كتب الإعلامي عادل المطيري تغريدة قال فيها: "صفقة قدمها الصهاينة ورفضها أهل فلسطين تستحق رميها في سلة القمامة وتشبيهك لمرزوق الغانم ليس في محله للأسف يبدو عليك علامات الرضا على صفقة الصهاينة".

واتفق أحد المغردين مع تغريدة الأحمري، إذ قال في رده على الإعلامي السعودي: "صدام حسين،،، مزق معاهداته مع ايران ، فكانت حرب الثمان سنوات ، ثم شنقته ايران بأيدي ابناء وطنه ، و لاحقا مزقت ايران بلاده".

وكان قد ألقى الغانم وثائق صفقة القرن في سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية، عمان، السبت، مشيرا إلى أن هذا "مكانها الحقيقي".